Путин поздравил Лукашенко с Днем Победы

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Президент РФ Владимир Путин поздравил ряд лидеров зарубежных государств с Днем Победы.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как сообщили в пресс-службе Кремля, среди адресатов и Александр Лукашенко.

В телеграмме отмечается, что «в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать Победу над нацизмом».

В этой связи, отметил российский президент, сохранение памяти о тех, кто победил коричневую чуму, является «священным долгом нынешних поколений».

Путин призвал коллег «решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками».

Глава государства не сомневается, что «общая память о подвиге отцов и дедов» будет работать на конструктивное развитие двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поздравил соотечественников с 75-летием Победы.

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Тэги: 9 Мая День Победы Персона: Владимир Путин

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