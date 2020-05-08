Кандидат в президенты не сможет официально потратить на выборы более 243 тысяч рублей

Центризбирком Беларуси на заседании 8 мая утвердил положение об избирательном фонде лица, выдвигаемого кандидатом, или кандидата в президенты.

Размер избирательного фонда не должен превышать девять тысяч базовых величин. На сегодня это 243 тысячи рублей.

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также из добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20.

Специальный счет для формирования избирательного фонда кандидат открывает в «Беларусбанке». Фонд является целевым, его средства могут быть использованы только для оплаты расходов, связанных с выборами, в том числе на оплату работы членов инициативных групп и предвыборную агитацию, сообщает БелаПАН.

Президентские выборы пройдут 9 августа.