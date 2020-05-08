Лукашенко: мое требование — никого не тащить силой на парад

Александр Лукашенко заявил, что «с удовольствием увидел бы на этом параде тех, кто победил».

Фото пресс-службы президента

8 мая он подчеркнул, что «мы никогда на парад, на такие мероприятия в Беларуси нигде, тем более в Минске, двухмиллионном городе, не тащили людей. Если хотите, это мое кредо, это мое требование», — заявил Лукашенко.

«Я убежден, абсолютно убежден, что люди на парад придут, и нам не надо никого заставлять, не надо никого тащить на этот парад. Но, если честно, то я с удовольствием увидел бы на этом параде тех, кто победил в эти дни. Ведь переболевшие — это люди, которые победили. Не болезнь (это самое простое, что можно сейчас победить), не этот вирус, а то, что в голову вбили людям недобросовестные политики, политологи и прочие. Вы знаете их, не хочу их перечислять. Настоящая истерия, настоящий психоз. Люди просто стали бояться. Люди, заболев обычной болезнью, боялись. И нам дорого стоило успокоить людей. И мне, прежде всего. Мы рассказали честно и откровенно людям, как надо себя вести, а все остальное — в руках людей», — заявил Лукашенко.

«Пройдет время, люди, и прежде всего молодежь, оценят эти дни. Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны, — заявил Лукашенко (видеофрагмент его общения с журналистами и участниками церемонии был показан на телеканале СТВ). — Прекрасная потому, что мы с вами выстояли. Мы иначе не можем. А оценки дадим потом».

4 мая во время совещания президент заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая».

По словам главы Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, «правительства, которые приняли храброе решение отложить или перенести парады, поставили здоровье [людей] на первое место».

9 мая будет две недели (инкубационный период для COVID-19) после Радуницы, когда многие, несмотря на просьбу ограничить контакты, родственными компаниями поехали на кладбища. Если количество зараженных на Радуницу наложится на число зараженных 9 мая во время парада и гуляний (будут и концерты, и фейерверк), система здравоохранения испытает очень высокую нагрузку, а пациенты — сложности с получением медпомощи.

А что делать тем, кого на парад идти принуждают?

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