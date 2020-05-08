Партия БНФ и «Справедливый мир» еще не определились с форматом своего участия в президентских выборах

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Партия БНФ и Белорусская партия левых «Справедливый мир» определятся с участием в президентских выборах в ближайшее время.

Как сообщил БелаПАН председатель Партии БНФ Григорий Костусев, решение будет принято на ближайшем заседании сойма.

«В ближайшее время будет принято некое решение на заседании сойма, — сказал он. — Сегодня будет заседание управы, в срочном порядке будет назначена дата проведения очередного сойма. На сойме постараемся определиться с позицией Партии БНФ на избирательную кампанию, но обязательно — с учетом ситуации с коронавирусом, которая развивается в Беларуси, и других моментов».


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«Партию БНФ в первую очередь волнует ситуация с коронавирусом, — подчеркнул Костусев. — Мы обращаем внимание белорусских властей на то, что, например, поляки даже при значительно меньших показателях по коронавирусу среди населения приняли решение о переносе выборов. Для нас основной и более важный вопрос — здоровье людей, на это будут направлены наши планы и усилия в первую очередь. Уже сейчас многие наши активисты помогают докторам, собирают средства в Гродно, Минске, других регионах».

Белорусская партия левых «Справедливый мир» планировала определить своего кандидата на пленуме Центрального комитета, который должен был состояться 18 апреля, но был перенесен из-за коронавируса.

Как сообщили БелаПАН в партии, решение об участии в выборах будет принято в ближайшие дни.

Крайний срок подачи документов на регистрацию инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты — 15 мая.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: Партия БНФ Справедливый мир президентские выборы-2020 Персона: Григорий Костусёв

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