Лукашенко назвал смертность от коронавируса в Беларуси «самой низкой»
Об этом Александр Лукашенко заявил во время церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая прошла в храме-памятнике в честь Всех Святых.
Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко в положительном ключе упомянул о выступлении накануне мэра Москвы Сергея Собянина: «Говорит: а за что вы нас упрекаете, москвичей, что у нас много выявляется этого вируса. Так правильно, за это надо хвалить москвичей, россиян и другие страны, которые много проводят тестов. Чем больше тестов, тем больше выявляется».
Вместе с тем глава государства подчеркнул, что главное все-таки не количество тестов, а спасение жизней людей. «Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей, поэтому главное, на что делаем упор, — спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых — в Беларуси, — сказал он. — Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать».
По словам Лукашенко, важно уделять внимание лечению тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и в Беларуси этого оборудования достаточно.
«И очень важный показатель — сколько поступило в больницу и выписано. Опять приведу пример мэра Москвы Сергея Собянина. Он вчера констатировал: впервые в Москве выписавшихся было больше, чем поступило. Это хороший сигнал. Главное — удержать этот уровень. Тогда и на ВДНХ, и на спортивных объектах, где создают резервные места, они не понадобятся. Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Беларуси. — прим.) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет», — призвал Лукашенко.
|На 7 мая количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 20 168 (8,7% от количества проведенных тестов), скончалось 116 человек. Выздоровели и выписаны 5 067 пациентов (+679 за сутки). Всего проведено 229 466 тестов.