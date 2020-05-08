Лукашенко назвал смертность от коронавируса в Беларуси «самой низкой»

Об этом Александр Лукашенко заявил во время церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая прошла в храме-памятнике в честь Всех Святых.

Фото: president.gov.by

Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко в положительном ключе упомянул о выступлении накануне мэра Москвы Сергея Собянина: «Говорит: а за что вы нас упрекаете, москвичей, что у нас много выявляется этого вируса. Так правильно, за это надо хвалить москвичей, россиян и другие страны, которые много проводят тестов. Чем больше тестов, тем больше выявляется».

Вместе с тем глава государства подчеркнул, что главное все-таки не количество тестов, а спасение жизней людей. «Все забудут, какие цифры были по коронавирусу, насколько мы их выявляли. Все будут помнить, сколько погибло людей, поэтому главное, на что делаем упор, — спасение людей. И самая низкая смертность при таком объеме выявляемых — в Беларуси, — сказал он. — Мы должны бороться за каждого человека, и мы умеем это делать».

По словам Лукашенко, важно уделять внимание лечению тяжелобольных, находящихся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и в Беларуси этого оборудования достаточно.

«И очень важный показатель — сколько поступило в больницу и выписано. Опять приведу пример мэра Москвы Сергея Собянина. Он вчера констатировал: впервые в Москве выписавшихся было больше, чем поступило. Это хороший сигнал. Главное — удержать этот уровень. Тогда и на ВДНХ, и на спортивных объектах, где создают резервные места, они не понадобятся. Если мы и дальше будем идти этим (избранным в Беларуси. — прим.) путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Береженого Бог бережет», — призвал Лукашенко.