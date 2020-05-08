От секса до бизнеса. В Беларуси идут онлайн-стримы на разные темы со сбором помощи медикам

Десятки видеотрансляций с экспертами по различным темам ежедневно проходят на сайте благотворительного проекта WEMAYHELP.
После просмотра эфира любой желающий может перечислить средства на помощь выбранной группе, причастной к борьбе с пандемией COVID-19. В ответ меценаты получат подарки от различных брендов и возможность участвовать в розыгрыше призов от партнеров проекта. А в день его завершения, 17 мая, благотворителей ждет специальный розыгрыш призов.
Все онлайн-выступления разделены на три сцены:
LIFESTYLE – это онлайн мастер-классы на темы: дети, кулинария, секс, стиль.
WELLNESS – стримы на темы: тренировки, психология, питание, биохакинг.