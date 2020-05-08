МИД не стал запрещать въезд в Беларусь журналисту «Первого канала» Кручинину

Корреспондент российского «Первого канала» Алексей Кручинин лишен аккредитации, но въезд в Беларусь ему не запрещен. Об этом заявил БелаПАН пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

По словам Глаза, Кручинин должен был выехать в связи с тем, что «легальные основания его нахождения в Беларуси были связаны с его журналистской работой и аккредитацией».

«На этом основании он здесь находился. Регистрация была получена на основании журналистской аккредитации, — сказал пресс-секретарь МИД. — С момента лишения аккредитации легальные основания для пребывания на нашей территории у него, соответственно, перестали существовать в качестве журналиста. В этой связи он покинул нашу территорию».

При этом Глаз подчеркнул, что запрета на въезд в Беларусь у Кручинина нет. «Как гражданин братской нам страны, он может въехать в Беларусь в любой момент», — сказал пресс-секретарь МИД.

«Первый канал» в своем заявлении отметил, что считает лишение аккредитации съемочной группы в Беларуси «совершенно безосновательным».

«Накануне стало известно, МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала после того, как в новостях был показан репортаж о ситуации с COVID-19 в республике. Наш канал считает действия белорусских властей абсолютно безосновательными», — подчеркивалось в комментарии на сайте «Первого канала».

В упомянутом репортаже говорилось, что «недавние пасхальные службы и республиканский субботник обернулись очередной вспышкой заболевания» коронавирусом COVID-19. Журналисты (корреспондент Алексей Кручинин и оператор) посетили районный центр Столбцы (Минская область), где, по неофициальной информации, сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, и поговорили с местными жителями.

«На этом фоне становится понятно, почему многие не доверяют методикам подсчета, которые использует белорусский Минздрав. Но даже по опубликованной официальной статистике выходит, что Белоруссия по приросту выявленных случаев коронавируса на душу населения давно обогнала всех соседей и вышла на третье место в Европе», — сделал вывод российский журналист.