ЦИК опубликовал календарь президентской кампании

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Центризбирком Беларуси опубликовал календарный план организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента.

Сегодня Палата представителей приняла решение о дате выборов — они состоятся 9 августа.

Официально избирательная кампания стартует 9 мая.

Первый этап — не позднее 17 мая — выдвижение представителей в территориальные комиссии. До 20 мая территориальные комиссии должны быть сформированы.

Не позднее 7 июня должны быть образованы участки для голосования. До 21 июня продлится выдвижение представителей в состав участковых комиссий, а сами комиссии должны быть образованы не позднее 24 июня.

Регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты продлится по 15 мая включительно. Решение о регистрации или об отказе принимается в пятидневный срок со дня подачи заявления.

Сбор подписей — не менее 100 тысяч — продлится с 21 мая по 19 июня. Не позднее 19 июня собранные подписи должны быть сданы в территориальные комиссии.

С 20 июня по 4 июля в Центризбирком необходимо сдать документы, необходимые для регистрации кандидата в президенты.

С 5 по 14 июля — регистрация кандидатов. Удостоверения о регистрации выдаются в двухдневный срок после принятия решения о регистрации. Зарегистрированные кандидаты имеют право проводить агитационную кампанию.

Досрочное голосование пройдет 4—8 августа.

Окончательные итоги выборов ЦИК должен обнародовать не позднее 19 августа.

В случае необходимости второго тура он состоится 23 августа.

Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020

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