Минздрав подтвердил 21 101 случай заражения коронавирусом в Беларуси

/ Общество
Просмотров: 1009

Это составляет 8,7% от количества проведенных тестов — 240 146. За прошедшие сутки отмечено 933 новых случая заболевания.

По данным Минздрава, на 8 мая выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Лукашенко назвал низкой смертность от коронавиурса в Беларуси.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Вахты по 14 дней. Как защищают от COVID-19 постояльцев интернатов

Вахты по 14 дней. Как защищают от COVID-19 постояльцев интернатов

«Плазма у нас не залеживается». Как переболевшие COVID-19 помогают спасти других

«Плазма у нас не залеживается». Как переболевшие COVID-19 помогают спасти других

Что делать, если вас гонят на парад

Что делать, если вас гонят на парад