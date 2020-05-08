Минздрав подтвердил 21 101 случай заражения коронавирусом в Беларуси

Это составляет 8,7% от количества проведенных тестов — 240 146. За прошедшие сутки отмечено 933 новых случая заболевания.

По данным Минздрава, на 8 мая выздоровели и выписаны 5484 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 121 пациент «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Лукашенко назвал низкой смертность от коронавиурса в Беларуси.

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