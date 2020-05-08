В России расширили права полиции

Правительство РФ одобрило законопроект, уточняющий и расширяющий права полиции.

В частности, документ предусматривает право полицейских вскрывать личные автомобили, выставлять оцепление вокруг жилых домов, например при эпидемиях. Кроме того, расширяются нормы применения сотрудниками МВД огнестрельного оружия при попытках оказания им вооруженного сопротивления.

«Принятие законопроекта позволит повысить эффективность деятельности полиции при выполнении возложенных на нее задач по защите прав и законных интересов граждан, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, противодействию иным правонарушениям», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Законопроект вносится в Госдуму в установленном порядке.

Инициатором поправок выступило МВД, но официально в ведомстве его содержание пока не комментируют.