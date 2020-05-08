Фонтан на Пулихова открыли после реконструкции

Работы на объекте велись с осени 2019 года. Его построили с опережением нормативного срока: за шесть месяцев вместо восьми.

Вместо не работавшего много лет фонтана построили новый, состоящий из трех плоскостных чаш в уровень с тротуаром, с динамической игрой струй, подсветкой. Благоустройство прилегающей территории прошло с устройством подпорных стен, смотровых площадок, установкой современных светильников и малых архитектурных форм, передает агентство «Минск-Новости».

Во время церемонии открытия заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович подчеркнул, что новый фонтан — объект уникальный и очень нужный городу. Все выполнено разумно и без лишних затрат.

Главный инженер УП «Минскзеленстрой» Владимир Бабивский уточнил: первая чаша состоит из 34 форсунок, из которых вода бьет вверх на высоту до 2,5 м, вторая — из 37 струй. Третья чаша представляет собой квадрат, разделенный струями на четыре части. Здесь 237 форсунок — когда струи взрывают вверх, создается эффект ширмы.

В будние дни фонтан будет работать с 11, в выходные и праздники — с 10 утра. Выключаться будет в 22:30. Подсветка запускается автоматически при помощи датчиков освещенности.