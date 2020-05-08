Ученые раскрыли загадку атмосферы Юпитера
Объединение данных «Хаббла», космического аппарата «Юнона» и обсерватории на Гавайях позволили раскрыть одну из тайн Красного пятна.
Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли разгадали тайны атмосферы Юпитера. Об этом
Собранные ими данные позволили объединить инфракрасные, ультрафиолетовые снимки с радионаблюдениями. Это позволило детально изучить Большое Красное Пятно и атмосферные явления на планете.
Оказалось, что молнии и штормовые системы образуются в зоне крупных конвективных ячеек над водно-ледяными облаками. Чтобы образовались молнии, необходимо соединить атмосферные структуры трех типов: низкие «мокрые» облака, конвективные «башни», и потоки спускающиеся к поверхности планеты воздуха.
Также была разгадана одна из загадок Большого Красного Пятна на Юпитере. Темные объекты, периодически появляющиеся и исчезающие на нем, — это не скопление плотного материала, а просветы в облаках.