Ученые раскрыли загадку атмосферы Юпитера

Объединение данных «Хаббла», космического аппарата «Юнона» и обсерватории на Гавайях позволили раскрыть одну из тайн Красного пятна.

Астрономы из Калифорнийского университета в Беркли разгадали тайны атмосферы Юпитера. Об этом сообщается в журнале Astrophysical Journal Supplement Series.

Собранные ими данные позволили объединить инфракрасные, ультрафиолетовые снимки с радионаблюдениями. Это позволило детально изучить Большое Красное Пятно и атмосферные явления на планете.

Оказалось, что молнии и штормовые системы образуются в зоне крупных конвективных ячеек над водно-ледяными облаками. Чтобы образовались молнии, необходимо соединить атмосферные структуры трех типов: низкие «мокрые» облака, конвективные «башни», и потоки спускающиеся к поверхности планеты воздуха.

Также была разгадана одна из загадок Большого Красного Пятна на Юпитере. Темные объекты, периодически появляющиеся и исчезающие на нем, — это не скопление плотного материала, а просветы в облаках.