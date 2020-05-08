Официальные представители Украины не будут присутствовать на массовых мероприятиях в Беларуси 9 мая

Из-за карантина официальные представители Украины не будут присутствовать на массовых мероприятиях, организуемых белорусскими властями 9 мая.

«Это право Беларуси проводить те мероприятия, которые она считает необходимыми. В то же время в Украине приняты весьма жесткие карантинные ограничения, которые касаются и президента, и, в частности, наших дипломатических представительств за рубежом», — заявил БелаПАН посол Украины в Минске Игорь Кизим.

«Сегодня, 8 мая, например, посольство закрыто для консульского приема, большинство дипломатов работают на "удаленке", — отметил собеседник. — Есть также рекомендации ВОЗ и МИД Украины воздерживаться от участия в массовых мероприятиях и их организации. Исходя из этого, я принял решение в этом году не посещать военный парад в Минске и другие массовые мероприятия, которые состоятся в этот день».

Кизим 9 мая планирует посетить Борисов и «возложить цветы к могиле легендарного командира танка уроженца Полтавщины Павла Рака».

8 мая украинские дипломаты «с соблюдением карантинных норм» возложили цветы к мемориалу «Батарея героев» в деревне Узляны Пуховичского района и к памятнику уроженцу Днепропетровской области гвардии сержанту Василию Токареву в Марьиной Горке. «Я также посетил храм-памятник Всех Святых в Минске, где возложил цветы к заложенным сегодня президентом Беларуси Александром Лукашенко капсулам с землей, собранной в местах боевой славы и гибели мирного населения Беларуси во время Второй мировой войны. Кстати, в храме также хранится капсула, переданная из украинского города Корюковка Черниговской области, где во время карательной операции в марте 1943 года нацистами за сутки было убито около 7 тыс. украинцев», — отметил посол.

Как сообщил Кизим, по окончании пандемии COVID-19 диппредставительство намерено организовать памятное мероприятие в Лоеве, возле которого, на Лоевском плацдарме, состоялись кровопролитные бои. «Также благодаря поддержке Музея истории Украины во Второй мировой войне мы подготовили обновленную выставку "Украина и Беларусь во Второй мировой войне", которую после окончания карантина планируем показать в ведущих белорусских музеях. На данный момент часть выставки доступна онлайн на странице посольства в "Фейсбуке"», — сообщил Кизим.