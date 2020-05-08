Мезенцев прокомментировал лишение аккредитации корреспондента «Первого канала»

Корреспондент «Первого канала» российского телевидения Алексей Кручинин лишен аккредитации МИД Беларуси за репортаж из Столбцов, сообщил посол России в Минске Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопросы журналистов 8 мая.

При этом глава дипмиссии фактически отказался давать оценки действиям белорусских властей в сложившейся ситуации.

«Каждое Министерство иностранных дел определяет тот режим взаимодействия со СМИ и корпунктами этих медиа, которые работают на территории той или иной страны. То решение, которое было обозначено в адрес журналиста и оператора корпункта "Первого канала", было вызвано той оценкой одного из репортажей, который подготовили журналисты. Сегодня дополнять комментарий руководства "Первого канала" не считаю необходимым», — сказал Мезенцев.

Он добавил, что в свое время работал журналистом в газете, что «всем нам нужно быть предельно выверенными и корректными при оценке сложившейся ситуации». «Здесь нельзя драматизировать или политизировать, как нельзя избыточно переоценивать значение того или иного репортажа, потому что это всегда субъективная личная оценка человека», — сказал Мезенцев.

6 мая МИД лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала» за «распространение сведений, не соответствующих действительности». Кручинин, который является гражданином России, покинул территорию Беларуси.