Врач-кардиолог назвал возможные последствия коронавирусной инфекции

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Кандидат медицинских наук Леонид Фалевич во время онлайн-стрима комитета по здравоохранению Мингорисполкома рассказал о возможных последствиях коронавирусной инфекции.

«Практически каждый из нас переболеет коронавирусной инфекцией в той или иной форме, а это повлечет за собой изменения в легких и нагрузку на сердце», — подчеркнул специалист,  передает агентство «Минск-Новости».

В числе возможных последствий коронавирусной инфекции — развитие кардиомиопатии и вирусных перикардитов.

«Возможно увеличение количества инфарктов, кардиопатий, причем таких, которых мы не встречали. Не стоит ждать, а лучше сейчас проходить определенные обследования», — добавил Фалевич.

Людям старше 45 лет необходимо регулярно делать общий анализ крови, биохимию, кардиограмму, анализ уровня сахара в крови. Имея все эти анализы в комплексе, медикам будет значительно проще сохранить здоровье пациентов.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: кардиолог коронавирус COVID-19 Персона: Леонид Фалевич

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