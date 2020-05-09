«Бедные» белорусы поставили рекорд по покупкам новых авто

В первом квартале автодилеры, работающие на белорусском рынке, установили рекорд.

Как отметили в Белорусской автомобильной ассоциации, за январь-март было продано 17 тыс. новых автомобилей (за аналогичный период прошлого года — 14,2 тыс.).

По данным продавцов, почти половина всего объема была реализована в марте, когда из-за обвала мировых цен на «черное золото» существенно ослаб белорусский рубль.

«В марте был поставлен абсолютный рекорд за всю историю продаж новых автомобилей. За этот месяц дилеры продали 8272 автомобиля. По сравнению с февралем спрос вырос более чем в полтора раза, с январем — в два. Именно за счет мартовских продаж дилерам удалось выйти на цифры, превышающие прошлогодние показатели», — подчеркнули в БАА.

Эксперты, оперируя данными за апрель (спрос упал до 3,7 тыс.), считают, что продажи в мае будут еще ниже.