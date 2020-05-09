Можно ли заразиться коронавирусом в море, бассейне или СПА-салоне

В Испании ученые из Высшего совета по научным исследованиям (CSIC) выяснили, можно ли заразиться коронавирусом при купании в море, при посещении бассейнов или СПА-салонов.

Фото pixabay.com

Специалисты утверждают, что соль, которая присутствует в морской воде, скорее всего, деактивирует вирус.

В бассейнах и СПА-салонах применяются дезинфицирующие средства, которые также могут деактивирует вирус.

Также отмечается, что в саунах и паровых банях как правило температура выше 60°C, которая также губительна для вируса.

По мнению ученых, риск заразиться коронавирусом гораздо выше при купании в пресноводных и необработанных водоемах.

Также, как отметили исследователи, подхватить «корону» можно на пляже или берегу водоема, так как вирус может находиться в песке, пишет gazeta.ru .

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе: