Смертельный наезд: под Минском авто сбило 19-летнего парня, водитель скрылся, пешеход умер

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Минском районе поздно вечером седьмого мая.

Как сообщили в региональной ГАИ, на 2-м километре дороги Приморье — Бовбли — Рогово (недалеко от деревни Семков Городок) сбили 19-летнего пешехода. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель с места аварии удрал.

В настоящее время проводятся необходимые розыскные мероприятия по установлению водителя.

ГАИ просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией или имеющих записи видеорегистраторов с кадрами по данному происшествию, позвонить: