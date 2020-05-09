Смертельный наезд: под Минском авто сбило 19-летнего парня, водитель скрылся, пешеход умер
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Минском районе поздно вечером седьмого мая.
Как сообщили в региональной ГАИ, на 2-м километре дороги Приморье — Бовбли — Рогово (недалеко от деревни Семков Городок) сбили 19-летнего пешехода. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель с места аварии удрал.
В настоящее время проводятся необходимые розыскные мероприятия по установлению водителя.
ГАИ просит очевидцев и лиц, располагающих какой-либо информацией или имеющих записи видеорегистраторов с кадрами по данному происшествию, позвонить:
- +375 29 3391444;
- +375 29 5094244;
- 102.