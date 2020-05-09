Известный доктор рассказал, как снизить риск пневмонии при COVID-19

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Известный украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск коронавирусной пневмонии.

Он отметил, что вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — «это совершенно разные вещи».

«Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками», — написал Комаровский на своей странице в соцсети.

Совсем другая ситуация с вирусной пневмонией. когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких.

«То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких. Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант», — подчеркнул доктор.

По его словам, от коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь.

Комаровский советует тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопрос: Здравствуйте, Доктор. Вот если все же заболеешь COVID-19, то что нужно сделать. чтобы не развилась пневмония? Какие меры предпринять, чтобы уменьшить риск поражения легких при коронавирусе? ⠀ Ответ: Вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — это совершенно разные вещи. Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками. Вирусная пневмония — это когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких. То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких. ⠀ Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант. ⠀ От коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь: тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #здоровье #безопасность #коронавирус #пневмония

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: пневмония коронавирус COVID-19 Персона: Евгений Комаровский

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