Известный доктор рассказал, как снизить риск пневмонии при COVID-19

Известный украинский врач, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск коронавирусной пневмонии.

Он отметил, что вирусная пневмония и пневмония, как осложнение при ОРВИ — «это совершенно разные вещи».

«Осложнение при ОРВИ — это когда во время простуды в легких накапливается слизь и ухудшается вентиляция, в итоге в этом месте плодятся бактерии. Такое осложнение лечат антибиотиками», — написал Комаровский на своей странице в соцсети.

Совсем другая ситуация с вирусной пневмонией. когда вирус не задерживается в дыхательных путях, а размножается в легких.

«То есть при коронавирусе воспаление легких — это не осложнение, а проявление болезни. Вирус, а не бактерия, размножается в легких. Также бывает вирусно-бактериальная пневмония, это худший вариант», — подчеркнул доктор.

По его словам, от коронавирусной пневмонии лекарства нет, но иммунитет может справиться, если ему помочь.

Комаровский советует тепло одеться, литрами пить теплое, проветривать помещение и обеспечить нормальную влажность.

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Новое о коронавирусе: