От COVID-19 в мире умерло 275 тыс. человек
В мире общее количество заразившихся коронавирусом нового типа приближается к четырем миллионам.
По данным университета Джонса Хопкинса на девятое мая на планете зафиксирован 3939281 случай заражения.
За весь период недуг забрал уже жизни 274932 человек.
В пятерку стран с наибольшим количеством заболевших входят:
- США — 1 283 929 человек;
- Испания — 222 857;
- Италия — 217 185;
- Великобритания — 212 629;
- Россия — 187 859.
А вот, как обстоят дела с количеством умерших:
- США — 77 180 человек;
- Великобритания — 31 316;
- Италия — 30 201;
- Испания — 26 299;
- Франция — 26 233.
В Беларуси, по данным на восьмое мая, с начала пандемии зарегистрирован 21 101 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 5484 пациента, умер 121 человек.
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