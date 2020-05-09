От COVID-19 в мире умерло 275 тыс. человек

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В мире общее количество заразившихся коронавирусом нового типа приближается к четырем миллионам.

Иллюстрация pixabay.com

По данным университета Джонса Хопкинса на девятое мая на планете зафиксирован 3939281 случай заражения.

За весь период недуг забрал уже жизни 274932 человек.

В пятерку стран с наибольшим количеством заболевших входят:

  1. США — 1 283 929 человек;
  2. Испания — 222 857;
  3. Италия — 217 185;
  4. Великобритания — 212 629;
  5. Россия — 187 859.

А вот, как обстоят дела с количеством умерших:

  1. США — 77 180 человек;
  2. Великобритания — 31 316;
  3. Италия — 30 201;
  4. Испания — 26 299;
  5. Франция — 26 233.

В Беларуси, по данным на восьмое мая, с начала пандемии зарегистрирован 21 101 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 5484 пациента, умер 121 человек.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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