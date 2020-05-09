Белорусские дипломаты ответили на заявления главы МИД Литвы о параде в Минске

Посольство Беларуси в Литве ответило на высказывания официальных лиц этой страны о целесообразности проведения парада 9 мая в Минске.

«В связи с появившимися оценками ряда официальных лиц Литвы о целесообразности проведения парада 9 мая в Минске посольство считает необходимым отметить, что в нашей жизни и истории есть события, которые объединяют разные поколения и народы общей памятью, — говорится в сообщении дипломатического представительства. — День Победы — это дата, которая связывает всех нас общей болью утрат и осознанием того, что трагедия войны не должна никогда повториться».

«Каждый третий белорус отдал свою жизнь ради свободного и мирного будущего и в память о них мы должны прожить свою жизнь достойно… Каждому из нас есть, кому поклониться и отдать дань памяти в День Победы — не символично, а искренне, со слезами на глазах и с благодарностью. Этот праздник и мероприятия, которые традиционно приурочены к празднованию Победы в Беларуси, будут всегда занимать в наших сердцах особое место», — подчеркивают белорусские дипломаты.

Накануне литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что ситуация с заболеваемостью в Беларуси настораживает Литву.

«У нас за сутки вчера было менее 10 зараженных, в Беларуси — более 900. И это большая разница, несмотря на разницу в величине наших стран. И это нас настораживает. Тут проблема не только для них или для нас, тут проблема для всего региона. Мы хотели бы, чтобы они более ответственно относились к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поводу введения карантина, относительно парада, по поводу хоккейных и футбольных турниров», — сказал глава литовского МИД в интервью порталу Delfi.lt, опубликованном 8 мая.

Отвечая на вопрос, получила ли приглашение Литва на парад в Минске, Линкявичюс отметил: «Не знаю, было ли приглашение, но мы смотрим скептически на парад. В нынешнее время такие мероприятия выглядят странно. Мы этого не понимаем».

«Но это наши соседи, мы пытаемся с ними разговаривать, делать это конструктивно, но есть такие моменты, с которыми не можем согласиться, но об этом мы всегда говорим открыто и прямо», — подчеркнул глава МИД Литвы.