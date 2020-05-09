СМИ сообщили о первой смерти от COVID-19 в Кремле

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В российских СМИ появилась информация о смерти от COVID-19 офицера Федеральной службы охраны.

Фото pixabay.com

42-летний майор Алексей Титов служил помощником дежурного комендатуры московского Кремля, сообщает «Медуза».

Как отмечается, военнослужащий скончался в госпитале ФСБ от пневмонии еще 30 апреля. «А уже после смерти его родным пришел положительный результат теста на COVID-19», — отмечает интернет-издание.

Об этом «Медузе» сообщил источник в ФСО и подтвердили два знакомых Титова. Еще один источник, близкий к ФСО, подтвердил информацию о смерти майора, но уточнил, что диагноз ему не известен.

Последнее суточное дежурство офицер нес с 21 на 22 апреля. Всего он прослужил в Кремле в общей сложности 24 года (от срочной службы до комендатуры).

Общее количество заразившихся коронавирусом в России на утро 9 мая  составило 187 859 человек (умерло — 1723 пациента).

В Беларуси, по данным на 8 мая, с начала пандемии зарегистрирован 21 101 случай коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны 5484 пациента, умер 121 человек.

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: ФСО Россия Кремль коронавирус COVID-19 Персона: Алексей Титов

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