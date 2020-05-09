Оператора «Белсата» Александра Борозенко задержали в Марьиной Горке

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Как отмечается на сайте телеканала, Борозенко сам сообщил редакции о своем задержании. В настоящее время, по информации коллег, оператор находится в Пуховичском РОВД Марьиной Горки. Причина задержания пока неизвестна.

Стоит отметить, что Александра Борозенко задержали в день его рождения, сегодня ему исполнилось 32 года.

За последние дни в ряде городов Беларуси произошло несколько задержаний журналистов, освещавших несанкционированные властями акции.

Так, накануне в Глубоком (Витебская область) был задержан сотрудничающий с «Белсатом» журналист Дмитрий Лупач. Он присутствовал на встрече с автором ютьюб-канала «Страна для жизни» блогером Сергеем Тихановским 31 марта. Власти расценивают уличные собрания сторонников Тихановского несанкционированными мероприятиями и преследуют их участников. Суд над Лупачем назначен на 11 мая.

В Могилеве был задержан сотрудничающий с Deutsche welle журналист Александр Бураков, который также является правозащитник закрытого властями правозащитного центра «Весна». По неофициальной информации, его обвинили в участии в несанкционированной акции в поддержку Тихановского 5 мая в Могилеве.

Вечером 7 мая во время акции канала «Страна для жизни» в Могилеве задержали оператора-фрилансера Михаила Оршинского.
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Тэги: Белсат задержания Персона: Александр Борозенко Сергей Тихановский Город: Марьина Горка

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