В Жлобинском районе задержали и поместили в ИВС участника акции в поддержку Сергея Тихановского

В деревне Стрешин Жлобинского района 8 мая милиция задержала и поместила в ИВС до понедельника, 11 мая, Виталия Грицкова — участника акции в поддержку арестованного блогера Сергея Тихановского.

Как сообщила БелаПАН активистка движения «Матери 328» Лиана Шуба, молодой человек является волонтером жлобинской инициативы поддержки медиков, которые борются с коронавирусом. Виталий Грицков участвовал в акции в поддержку Сергея Тихановского, которая прошла в Гомеле 7 мая. После акции были задержаны 20 человек.

«Мы узнали, что Виталий в ИВС, у нас отказались принять для него передачу — предметы гигиены. Его задержание я считаю неправильным и несправедливым», — сказала Лиана Шуба. Вероятно, 11 мая Грицкова будут судить.

Также суд Центрального района Гомеля вынес решение о 15-суточном аресте жителя областного центра Юрия Власова. Накануне, 7 мая, он участвовал в акции поддержки блогера Сергея Тихановского, которая прошла на площади Ленина в Гомеле. Власов был задержан сотрудниками ОМОНа. Вместе с ним задержали еще 19 человек. Всех после бесед и составления протоколов отпустили. Власова отвезли в ИВС до суда.