На бобруйском «Антипараде» задержали более десятка человек

Акция «Антипарад» прошла 9 мая в Бобруйске. Провести эту несанкционированную акцию протеста ранее призвал блогер Сергей Тихановский, задержанный 6 мая и осужденный на 15 суток.

Фото: t.me/bobruisk_online

Как сообщает телеграм-канал «Бобруйск online» , «Антипарад» в Бобруйске «получил широкий резонанс». Участники акции координировали свои действия посредством нескольких телеграм-чатов. Однако с утра в этих чатах стали появляться «сообщения провокационного характера о месте проведения акции и планируемых жестких действиях сотрудников милиции».

В то же время была полностью перекрыта улица Минская. На прилегающих улицах возникли пробки и заторы. В районе 12:00 к Минской стали подтягиваться жители Бобруйска, желающие поддержать автомобилистов.

«Несмотря на, казалось бы, провальный характер акции, участники смогли самоорганизоваться и грамотно разделиться. В 12.05 часть автомобилистов припарковались на стоянке возле ТЦ "Корона" и стали сигналить. Вторая группа протестующих заблокировала часть дороги на улице Интернациональной. Таким образом, в Бобруйске одновременно прошли две акции. ОМОН и ГАИ встали в ступор и выступили в качестве статистов», — отмечает «Бобруйск online».

По информации телеграм-канала, задержано около 15 человек. Задержание произошло около входа в городской парк со стороны улицы Интернациональной. Группа людей шла по направлению к вокзалу и скандировала «Стоп таракан!». Протестующих быстро поместили в автобус и увезли. Сейчас люди находятся в Бобруйском РОВД. Милиция ничего не комментирует, ссылаясь на отсутствие информации, пишет «Бобруйск online».

Как сообщила пресс-служба Объединенной гражданской партии, были задержаны в том числе руководитель Бобруйской городской организации ОГП Галина Смирнова и еще два активиста. Они направлялись «кормить голубей», раздавали газеты. К активистам подъехал автозак с могилевскими номерами. Задержанных также доставили в Бобруйский РОВД.

Блогер Сергей Тихановский был задержан под Могилевом 6 мая. Он помещен в гомельский ИВС для отбытия наказания — 15-суточного ареста за акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. Тихановский объявил о намерении выдвинуться кандидатом в президенты.