Видеофакт. Инспекторы остановили под Минском автомобиль, которым управлял ребенок

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Сотрудники ГАИ на 11-м километре трассы Сеница — Прилуки — Самохваловичи остановили Volkswagen. Когда они подошли автомобилю, выяснилось, что за рулем сидит 12-летний ребенок.

По информации областной ГАИ, его 40-летний отец находился на переднем пассажирском сиденье.

В отношении мужчины за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, вынесено постановление по ч. 1 ст. 18.19 КоАП Беларуси.

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Тэги: ДТП Город: Минск

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