В Бресте задержали противника завода АКБ Олега Вялова

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Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, два сотрудника милиции в форме и один в гражданской одежде задержали Вялого вечером 9 мая в квартире по месту жительства.

Активиста посадили в автомобиль и увезли. Предположительно Вялого доставили в Ленинский РОВД Бреста.

Кисляк напомнил, что 8 мая были задержаны четверо противников строительства аккумуляторного завода. Задержанных в Бресте Юрия Калько, Константина Остапука и Дениса Малышенко поместили в ИВС Ленинского РОВД областного центра, Владимира Мороза, которого задержали в Кобринском районе, — в ИВС местного райотдела милиции. Активистов обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

«Этот хапун накануне воскресенья, когда противники завода собираются на площади Ленина в Бресте, говорит о том, что власти боятся неутихающего общественного протеста против этого опаснейшего для здоровья людей предприятия», — подчеркнул правозащитник.

Судом Ленинского района Бреста 20 апреля на 15 суток были арестованы противники этого предприятия Дмитрий Андросюк и Александр Кабанов, 22 апреля также на 15 суток — один из лидеров инициативной группы Дмитрий Бекалюк. Их судили за участие в акции против аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля в Бресте.

27 апреля в Ленинском РОВД Бреста был оштрафован на 35 базовых величин (945 рублей) активист Михаил Галузо за расклеивание листовок в поддержку этих арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода.

7 мая суд Ленинского района Бреста оштрафовал противника аккумуляторного завода Андрея Невдаха на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в акции против аккумуляторного завода в Бресте 3 мая.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». Здесь планируют наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Противники завода с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте.

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Тэги: аккумуляторный завод АйПауэр Персона: Олег Вялов Город: Брест

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