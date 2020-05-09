В Бресте задержали противника завода АКБ Олега Вялова

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, два сотрудника милиции в форме и один в гражданской одежде задержали Вялого вечером 9 мая в квартире по месту жительства.

Активиста посадили в автомобиль и увезли. Предположительно Вялого доставили в Ленинский РОВД Бреста.

Кисляк напомнил, что 8 мая были задержаны четверо противников строительства аккумуляторного завода. Задержанных в Бресте Юрия Калько, Константина Остапука и Дениса Малышенко поместили в ИВС Ленинского РОВД областного центра, Владимира Мороза, которого задержали в Кобринском районе, — в ИВС местного райотдела милиции. Активистов обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

«Этот хапун накануне воскресенья, когда противники завода собираются на площади Ленина в Бресте, говорит о том, что власти боятся неутихающего общественного протеста против этого опаснейшего для здоровья людей предприятия», — подчеркнул правозащитник.

Судом Ленинского района Бреста 20 апреля на 15 суток были арестованы противники этого предприятия Дмитрий Андросюк и Александр Кабанов, 22 апреля также на 15 суток — один из лидеров инициативной группы Дмитрий Бекалюк. Их судили за участие в акции против аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля в Бресте.

27 апреля в Ленинском РОВД Бреста был оштрафован на 35 базовых величин (945 рублей) активист Михаил Галузо за расклеивание листовок в поддержку этих арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода.

7 мая суд Ленинского района Бреста оштрафовал противника аккумуляторного завода Андрея Невдаха на 30 базовых величин (810 рублей) за участие в акции против аккумуляторного завода в Бресте 3 мая.