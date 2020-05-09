Правительство сняло запрет на вывоз из страны бинтов, марли, ваты и белорусских масок

Это следует из постановления Совмина № 276, опубликованного 9 мая на Национальном правовом интернет-портале.

Данным документом внесены изменения в приложение к постановлению Совета министров от 17 марта 2020 года № 149 «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов товаров из Республики Беларусь». В частности, исключена позиция «Бинты, вата, марля и прочее». Разрешено также вывозить из страны медицинские маски, но только белорусского производства.

В марте был установлен временный запрет на вывоз из Беларуси отдельных видов товаров медицинского назначения независимо от страны их происхождения. В перечень в числе прочего вошли хирургические халаты, маски, одноразовые и для многократного применения, бахилы, бинты, вата, марля и другие товары.

21 апреля во время посещения предприятия «Славянка» в Бобруйске (Могилевская область) Александр Лукашенко поручил наладить экспорт защитных масок после насыщения внутреннего рынка. «Мы практически насытили масками рынок. Уже нет той остроты, — сказал он. — Но давайте говорить откровенно. За пределами спрос большой? Надо реализовывать. И мы компенсируем те расходы, которые понесли, закупая маски по всему миру».

«Надо продавать, если есть спрос, — потребовал Лукашенко. — Просят же россияне, латыши эти маски. Почему не продать? Надо помочь людям. Все продают маски. Это существенный товар. Посмотрите на Китайскую Народную Республику. Я думаю, они уже миллиард масок продали. Поэтому надо производить и продавать».

Предприятия «Беллегпрома» планируют в ближайшее время экспортировать первые партии защитных масок в Россию и Германию.