Полковника российской полиции в отставке поместили в ИВС на Витебщине

В деревне Прусы Поставского района задержали 49-летнего гражданина РФ Андрея Новикова за участие в стриме оппозиционного блогера Сергея Тихановского.

Фото: vitebskspring.org

Мужчину отвезли в райцентр и после составления протокола по арт. 23.34 КоАП поместили в изолятор временного содержания, сообщает «Витебская весна» со ссылкой на супругу задержанного Ольгу.

Андрей будет находиться в ИВС до понедельника 11 мая. В понедельник его будут судить. Его обвиняют в участии в несанкционированном пикетировании.

По словам женщины, ее муж действительно ездил в Воропаево, когда туда приезжал Сергей Тихановский. «Но я никак не могу понять, в чем виноваты люди, которые с ним встречались, и какое там могло быть пикетирование? Люди же невиновны!» — уверена Ольга.

Андрей Новиков служил ранее в российском МВД, он полковник полиции на пенсии, занимал высокую должность начальника УВД. Четыре года назад ушел на пенсию и переехал жить в Беларусь. Имеет гражданство РФ и вид на жительство в Беларуси.

За последние дни были задержаны несколько участников встреч с Тихановским. Сам блогер получил 15 суток ареста.