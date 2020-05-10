Правозащитники: за три дня задержано около 100 сторонников блогера Тихановского

За последние три дня, с 6 по 9 мая, в разных городах Беларуси задержано около 100 человек — общественных активистов и сторонников гомельского блогера youtube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского.

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Сам Тихановский, напомним, был задержан утром 6 мая под Могилевом и доставлен в гомельский ИВС для отбытия наказания — 15-суточного ареста за акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. В тот же день на youtube-канале Тихановского был размещен ролик, где он заявил о своем намерении выдвинуться кандидатом в президенты.

По данным закрытого властями правозащитного центра «Весна», на вечер 9 мая точно известно о 46 активистах, которые сейчас находятся за решеткой. Из них 16 — осуждены на аресты сроком от 2 до 15 суток. Суды проходили в пяти городах: Гомеле, Витебске, Лиде, Гродно, Могилеве. Еще 29 задержанных ждут судов в изоляторах.

Вечером 9 мая стало также известно о задержании активиста Михаила Воронцова — об этом правозащитникам сообщили представители «Молодежного блока» (блок объединяет активистов ряда молодежных инициатив: #учебаважнее, ЗБС, Legalize Belarus). Накануне вечером, во время генеральной репетиции парада, они устроили акцию с символическим гробом, чтобы обратить внимание на опасность посещения массовых мероприятий в День Победы. Воронцов снимал акцию на видеокамеру, но не участвовал в ней. По имеющейся информации, Воронцова доставили в РОВД Фрунзенского района.

Не выходят на связь и другие участники акции — Лиза Прокопчик, Вероника Янович, Даниил Лаврецкий, их телефоны не доступны. Позже появилась информация, что Лиза Прокопчик находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина, ее будут судить в понедельник.

Под подъездом активиста «Молодежного блока» Стаса Шашка дежурит милиция.