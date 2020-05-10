Малолетние дети серьезно пострадали в ДТП под Бобруйском

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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезно пострадали малолетние дети, случилось в Бобруйском районе.

Как сообщили в УГАИ Могилевской области, 38-летний житель районного центра (стаж вождения один месяц) недалеко от деревни Большие Бортники на закруглении дороги не справился с управлением «Хонды Аккорд», вылетел в кювет и врезался в дерево.

Травмы получили три пассажира: 39-летняя женщина и два ребенка (восемь месяцев и три года). Пострадавшие находятся в больнице под присмотром врачей.

Как отметили в ГАИ, дети находились в специальных удерживающих устройствах, что, по мнению дорожной милиции, помогло избежать более серьезных травм.

Ранее сообщалось, что на 2-м километре дороги Приморье — Бовбли — Рогово (недалеко от деревни Семков Городок) сбили 19-летнего пешехода. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель с места аварии удрал.
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Тэги: ДТП Город: Бобруйск

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