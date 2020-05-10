ЧП на параде в Минске попало на видео

На военном параде в Минске, который прошел девятого мая в честь 75-летия Победы, произошло ЧП.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как одному из военнослужащих стало плохо.

Комментариев Минобороны по этому поводу пока нет.

Напомним, вечером 3 июля 2019-го после окончания военного парада в честь Дня независимости в Минске возвращавшийся в место дислокации танк чудом не вылетел на тротуар.

На параде 3 июля 2018-го впервые приняли участие женщины-военнослужащие. Во время прохождения их «коробки» одна девушка потеряла туфлю.

Вечером 24 июня 2017-го на проспекте Независимости во время следования колонны военной техники на репетицию парада танк Т-72 занесло, развернуло и выбросило с проезжей части. При этом боевая машина снесла столб и дерево. Экипаж танка не справился с управлением: шел проливной дождь, асфальт был мокрый.