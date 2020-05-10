Что произошло с рублем

Две из трех основных иностранных валют выросли на торгах БВФБ на уходящей неделе.

Вот как они и еще две национальные валюты стран-соседок Беларуси «отработали» на бирже первую майскую пятидневку:

евро укрепился на 0,0166 пункта (с 2,6261 до 2,6427 белорусского рубля);

доллар поднялся на 0,0272 пункта (с 2,4143 до 2,4415 белорусского рубля);

российский рубль упал на 0,0139 (с 3,3188 до 3,3049 белорусского рубля за 100 российских);

злотый вырос на 0,0297 пункта (с 5,7773 до 5,807 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна добавила 0,1384 пункта (с 8,9601 до 9,0985 белорусского рубля за 100 гривен).

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость марки Brent набирает с начала дня более 3%, и баррель оценивается в 30,4 доллара. На этом фоне курс американской валюты утром пятницы снижался на 18 копеек, до 73,92 рубля.

Нацбанк Беларуси ранее в комментарии о ситуации на валютном рынке констатировал, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. В марте регулятор потратил 865,5 млн долларов на валютные интервенции для поддержки курса белорусского рубля.

После мартовского всплеска спроса на инвалюту в апреле население снизило чистую покупку иностранной валюты.