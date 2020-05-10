Где ГАИ расставила ловушки

/ Общество
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На этих выходных, как уже сообщалось, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме.

фото УГАИ Витебской области

Такие меры были приняты в связи с Днем Победы.

Кроме патрулей ДПС за обстановкой на дорогах «будут следить» и мобильные датчики контроля скоростных режимов.

Так, в частности, они будут находиться в следующих местах:

  • Витебск (улица Терешкова);
  • Витебск (проспект Московский);
  • агрогородок Вороны;
  • Гродно (проспект Клецкого);
  • дорога Р99 Барановичи — Пограничный — Гродно (в Волковысском районе).

ГАИ Минска в мае установит мобильные датчики в девяти местах.

Любителям быстрой езды необходимо помнить, что за превышение установленной скорости водитель наказывается:

  • от 10 до 20 км/ч — штрафом в размере до 1 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — до 3 базовых величин;
  • свыше 30 км/ч м до 10 базовых величин;
  • свыше 20 км/ч (повторно в течение года) — до 15 базовых величин или лишение права управления до 1 года.

Превышение скорости, зафиксированное работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи влечет наложение штрафа:

  • от 10 до 20 км/ч — 0,5 базовой величины;
  • от 20 до 30 км/ч — 2 базовые величины;
  • от 30 до 40 км/ч — 4 базовые величины;
  • свыше 40 км/ч — 6 базовых величин.

Актуальность поведения лихачей получила очередное «второе дыхание» после того, как в сеть был выложен ролик, на котором видно, как на бешеной скорости несется «Порше».

Напомним, после замечаний Лукашенко о том, что из водителей делают злостных нарушителей, ГАИ пересмотрела подход к разрешенным скоростным режимам на некоторых участках дорог.

Также напомним, что на протяжении двух недель (7-20 мая) ГАИ Могилевской области проводит специальное мероприятие — сотрудники дорожной милиции усилят контроль за «соблюдением правил водителями, которые осуществляют коммерческие перевозки пассажиров».
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Тэги: ГАИ

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