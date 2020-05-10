Профессор из Стэнфорда рассказал, как спасти Землю от вирусов

По мнению профессора Стэнфордского университета Скотта Хаббарда, инопланетные вирусы могут попасть на Землю через образцы пород с Марса.

Ученый считает, вывезенные с поверхности четвертая по удаленности от Солнца и седьмой по размерам планеты Солнечной системы породы необходимо обрабатывать так, «будто они заражены вирусом Эболы», пока не будет доказана их безопасность.

Хаббард подчеркнул, что это необходимо делать несмотря на то, что вероятность проникновения вирусов с другой планеты через образцы пород крайне мала.

Кроме этого, советует ученый, все механические системы кораблей должны проходить химическую обработку и тепловую стерилизацию, а вернувшихся с Красной планеты астронавтов целесообразно на время поместить в условия строгого карантина, как это делали с Нилом Армстронгом после высадки на Луну.