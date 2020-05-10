Видеофакт. В Бресте на перекрестке легковушка сбила ребенка

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, случилось в Бресте.

На опубликованном региональной госавтоинспекцией ролике видно, как ребенок начинает перебегать дорогу на перекрестке (Октябрьской революции/28 Июля) и его тут же сбивает легковой автомобиль.

После того, как ребенок поднялся. Он подошел к машине (видимо, между ним и водителем состоялся короткий разговор).

Далее ребенок побежал к взрослым, а машина уехала.

Как стало известно, водителем оказался 27-летний брестчанин, который в прошлом году был лишен прав.

Ранее сообщалось, что в Бобруйском районе двое малолетних детей пострадали в ДТП.

Также Naviny.by писали, что на 2-м километре дороги Приморье — Бовбли — Рогово (недалеко от деревни Семков Городок) сбили 19-летнего пешехода. Травмы, полученные в результате ДТП, оказались несовместимыми с жизнью. Водитель с места аварии удрал.