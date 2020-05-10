Лукашенко уверен, что красно-зеленый флаг объединяет белорусов

Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днем Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь, который отмечается во второе воскресенье мая.

Во время церемонии открытия площади Государственного флага, 2 июля 2013 года / Фото из архива пресс-службы президента

«Белорусский народ прошел сложный многовековой путь к независимости, неотъемлемой частью которой являются герб и флаг, — говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте президента. — Наряду с гимном эти важнейшие национальные символы способствуют консолидации общества, сохранению преемственности поколений, вдохновляют нас на новые свершения во благо Отечества».

«Убежден, что только вместе мы сможем успешно отвечать на все вызовы времени, эффективно развивать экономику, укреплять и защищать суверенитет и безопасность Беларуси», — заявил Лукашенко.