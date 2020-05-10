Все начало следующей недели Беларусь будет штормить

Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о целом ряде неблагоприятных погодных явлений.

Как сообщается, все начало следующей недели (11-17 мая) республику будет штормить:

11 мая (утром и днем) во многих районах северо-запада страны ожидаются грозы;

12 мая начиная с северо-западных районов страны похолодает;

13 мая (ночью) ожидаются заморозки до -1..-3°С.

Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.