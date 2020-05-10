Все начало следующей недели Беларусь будет штормить
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о целом ряде неблагоприятных погодных явлений.
Как сообщается, все начало следующей недели (11-17 мая) республику будет штормить:
- 11 мая (утром и днем) во многих районах северо-запада страны ожидаются грозы;
- 12 мая начиная с северо-западных районов страны похолодает;
- 13 мая (ночью) ожидаются заморозки до -1..-3°С.
Из-за неблагоприятных погодных явлений объявлен желтый уровень опасности.