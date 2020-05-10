За 9 мая в Беларуси зафиксирован 921 новый случай COVID-19

По официальным данным Минздрава, в Беларуси за сутки зарегистрирован 921 новый случай COVID-19. Всего с началпа эпидемии 22973.

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По информации на 10 мая, выздоровели и выписаны 6406 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Умер уже 131 пациент «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией». За сутки коронавирус забрал пять жизней.

Минздрав вновь не опубликовал статистику заболевших по областям и Минску, а также количество больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких, и пациентов, нуждающихся «в особом внимании специалистов в связи с тяжестью заболевания».

Министр здравоохранения Владимир Караник 8 мая заявил журналистам, что в некоторых районах Минской и Витебской областей наблюдается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией. «В остальных регионах мы считаем, что вышли на плато. Надо еще некоторое время оказывать помощь в таком интенсивном режиме, после чего будет снижение заболеваемости и обратное перепрофилирование коечного фонда для обычного режима работы», — сообщил чиновник.

Анализ ситуации, заметил министр, показывает, что у большинства пациентов инфекция протекает в легкой форме, но у 15-20% выявляются осложнения в виде пневмонии. Медпомощь пациентам оказывается как в амбулаторных условиях при легкой форме заболеваемости, так и в стационарах. На сегодня перепрофилированный коечный фонд занят менее чем на половину, есть все необходимые медикаменты, оборудование, заявил Караник. «Мы считаем, что ситуация контролируемая, управляемая, резервы у системы здравоохранения есть», — подчеркнул он.

Караник сообщил, что в ближайшее время в Беларусь прибудут экспресс-тесты на антитела к COVID-19. На следующей неделе ожидаются дополнительные поставки. На первом этапе тесты распределят по медицинским учреждениям. Минздрав также планирует провести в отдельных районах страны централизованные исследования для определения иммунной прослойки к COVID-19. «Мы постараемся сделать это максимально оперативно. По ряду районов будем проводить централизованные исследования всех пациентов, которые находились на больничном листе в последние два месяца по поводу респираторных инфекций», — сказал министр.

Он не исключает вероятности того, что вторая волна заболеваемости наступит в осенне-зимний период. «Поэтому мы будем проводить исследования, чтобы определить иммунную прослойку среди нашего населения. В каких-то районах это будет централизованно, где-то будет налажена возможность пройти всем желающим», — добавил Караник.

Александр Лукашенко считает, что «если мы и дальше будем идти выбранным путем, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус». Он выразил уверенность в том, что «в Беларуси сумеют побороть коронавирус, в том числе и с Божьей помощью». «Думаю, Господь поможет преодолеть по всей стране эти несчастье и напасть», — заявил глава государства 8 мая после торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая прошла в минском храме-памятнике Всех Святых.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано 4038747 случаев заражения коронавирусом нового типа. Пятерка стран-«лидеров» выглядит так:

США — 1 309 541; Испания — 223 578; Италия — 218 268; Великобритания — 216 526; Россия — 209 688.

На сегодняшний день умерло 279466 человек. Больше всего скончалось:

США — 78 794; Великобритания — 31 662; Италия — 30 395; Испания — 26 478; Франция — 26 313.

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