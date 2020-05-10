Финские ученые назвали доступный продукт для снижения давления
По мнению ученых из Хельсинского университета, брусничный сок может содействовать снижению давления.
По их мнению, «систематическое употребление в своём рационе ягод брусники или сока, способствует нормализации показателей артериального давления».
К таким выводам исследователи пришли, проведя эксперимент с участием людей, имевших склонность к повышению давления.
На протяжении трех месяцев участникам эксперимента были предложены на выбор соки из разных сортов ягод. Результаты исследования показали, что употребление брусничного сока в разбавленном виде способствует снижению давления, а концентрированного — укреплению стенок кровеносных сосудов.
Среди группы участников, употреблявших другие виды соков, таких изменений определено не было.
Несмотря на ряд положительных свойств брусничного сока следует помнить, что у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость к компонентам данной ягоды. Поэтому принимать сок следует начинать с не больших доз, пишет
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