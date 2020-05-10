Милиция отрицает, что задержала журналиста, хотя компьютерная программа показывает, что его телефон находится в ОВД

Специальная компьютерная программа установила, что телефон могилевского журналиста Алеся Асипцова, который вчера исчез после «Антипарада» в Бобруйске, находится в ОВД Ленинского района Бобруйска, однако милиция продолжает отрицать, что он задержан.

Как сообщил председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец в «Фейсбуке», дочь Асипцова выяснила через специальную компьютерную программу, что телефон отца находится на улице Гоголя, 18, где располагается ОВД Ленинского района Бобруйска.

«Позвонил в Ленинский РОВД Бобруйска, в котором якобы зафиксирован телефон Алеся Осипцова. Дежурный выяснял. Услышал из разговора: «А, из БАЖа»... Отослали в ИВС, но там опять говорят, что такого у них нет», — сообщил глава ассоциации.

9 мая в Бобруйске прошла несанкционированная акция «Антипарад». Провести ее призвал гомельский блогер youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский. Сам он был задержан утром 6 мая и сейчас отбывает 15-суточный арест за участие в акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. По информации телеграм-канала «Бобруйск-online», за участие в «Антипараде» было задержано 15 человек.

За последние дни в ряде городов Беларуси произошло несколько задержаний журналистов, освещавших несанкционированные акции. Вечером 7 мая в Могилеве был задержан оператор-фрилансер Михаил Оршинский. 8 мая в Глубоком (Витебская область) — сотрудничающий с «Белсатом» журналист Дмитрий Лупач. В Могилеве в тот же день задержали сотрудничающего с Deutsche Welle журналиста и правозащитника Александра Буракова. 9 мая в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области) был задержан оператор «Белсата» Александр Борозенко.

Борозенко отпустили, продержав в милиции три часа. Оршинский и Бураков, по информации БАЖ, находятся в ИВС Могилева, Лупач — в изоляторе Глубокого. Ожидается, что суды над ними состоятся в понедельник.

За последние три дня, с 6 по 9 мая, в разных городах Беларуси задержано около 100 человек — общественных активистов и сторонников Сергея Тихановского. По данным закрытого властями правозащитного центра «Весна», на вечер 9 мая точно известно о 46 активистах, которые сейчас находятся за решеткой. Из них 16 арестованы на срок от 2 до 15 суток. Суды прошли в пяти городах: Гомеле, Витебске, Лиде (Гродненская область), Гродно, Могилеве. Еще 29 задержанных ждут судов в изоляторах.