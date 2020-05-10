«Мы должны свернуть сезон и заботиться о здоровье спортсменов». Шакил О'Нил призвал досрочно завершить чемпионат НБА

/
Просмотров: 27

Легенда НБА Шакил О'Нил призвал директорат главной баскетбольной лиги планеты досрочно завершить сезон.

С «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил выиграл три чемпионата НБА

По его словам, необходимо «свернуть сезон и продолжать заботиться о здоровье участников соревнований».

Четырехкратный чемпион НБА считает, что сначала американские власти должны найти способ, как избавиться от вируса навсегда, а затем уже можно будет возвращаться к зрелищам.

Шак напомнил, что возможное возобновление матчей сопряжено с серьезными рисками, даже если встречи будут проводиться при пустых трибунах, так как все равно необходимо приглашать съемочную группу, тренеров, других людей.

Регулярный чемпионат НБА 2019/2020 был остановлен после того, как несколько игроков сдали положительные тесты на COVID-19.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США на 10 мая зафиксирован 1 309 541 случай заражения коронавирусом (умерло 78 794 человек).

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: НБА коронавирус COVID-19 Персона: Шакил О’Нил

Другие материалы на эту тему:

COVID-19. Как не сойти с ума во время самоизоляции

COVID-19. Как не сойти с ума во время самоизоляции

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Вахты по 14 дней. Как защищают от COVID-19 постояльцев интернатов

Вахты по 14 дней. Как защищают от COVID-19 постояльцев интернатов

«Плазма у нас не залеживается». Как переболевшие COVID-19 помогают спасти других

«Плазма у нас не залеживается». Как переболевшие COVID-19 помогают спасти других