«Мы должны свернуть сезон и заботиться о здоровье спортсменов». Шакил О'Нил призвал досрочно завершить чемпионат НБА

Легенда НБА Шакил О'Нил призвал директорат главной баскетбольной лиги планеты досрочно завершить сезон.

С «Лос-Анджелес Лейкерс» Шакил О’Нил выиграл три чемпионата НБА

По его словам, необходимо «свернуть сезон и продолжать заботиться о здоровье участников соревнований».

Четырехкратный чемпион НБА считает, что сначала американские власти должны найти способ, как избавиться от вируса навсегда, а затем уже можно будет возвращаться к зрелищам.

Шак напомнил, что возможное возобновление матчей сопряжено с серьезными рисками, даже если встречи будут проводиться при пустых трибунах, так как все равно необходимо приглашать съемочную группу, тренеров, других людей.

Регулярный чемпионат НБА 2019/2020 был остановлен после того, как несколько игроков сдали положительные тесты на COVID-19.

Напомним, по данным Университета Джонса Хопкинса, в США на 10 мая зафиксирован 1 309 541 случай заражения коронавирусом (умерло 78 794 человек).