«Белавиа» отменяет полеты в некоторые города ближнего и дальнего зарубежья

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» объявила о приостановке выполнения рейсов в ряд городов ближнего и дальнего зарубежья.

Как сообщили в пресс-службе компании, с десятого мая приостанавливаются полеты из Минска в Ниццу (Франция), Воронеж, Казань, Нижний Новгород (Россия), а с 18 мая — в Женеву (Швейцария).

Рейсы не будут выполняться по 24 октября 2020 года — до конца летнего сезона ИАТА.

Пассажирам для оформления возврата денежных средств за билеты предлагают обращаться по месту их приобретения либо следовать инструкциям на сайте компании.

Как сообщалось, с 6 мая по 24 октября «Белавиа» приостановила полеты по маршруту Минск — Манчестер — Минск.

Изменения в полетной программе белорусского авиаперевозчика вызваны пандемией COVID-19.

В мае «Белавиа» возобновила выполнение рейсов в Милан и Рим. В Италию разрешен въезд ее гражданам, людям, имеющим долгосрочный вид на жительство, дипломатический паспорт и в связи с работой, если есть письменное подтверждение работодателя. Въезд граждан других государств запрещен.

Ранее сообщалось, что в связи со сложившейся ситуацией в мире «Белавиа» вводит дополнительные меры по защите пассажиров.