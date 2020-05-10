«Наш протест для власти как бельмо в глазу». Более 200 противников аккумуляторного завода собрались в Бресте

Противники строительства аккумуляторного завода в очередной раз собрались 10 мая около полудня на площади Ленина в Бресте. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Фото из архива vk.com/brestprotivzavoda

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади было 230 человек. С учетом эпидемиологической ситуации они старались соблюдать безопасную дистанцию. Они пришли на встречу в медицинских масках, а также в желтых масках с надписью «Жить».

«В это же время на площади неизвестный мужчина проводил одиночный пикет за освобождение задержанных блогеров Сергея Тихановского и Сергея Петрухина. Пикетчик стоял в стороне от противников завода, размахивал государственным флагом Беларуси, на груди у него был плакат с портретом Лукашенко», — сказал Кисляк.

По словам правозащитника, собравшиеся на площади противники завода обсуждали задержание сотрудниками милиции шести активистов из числа противников завода.

Позже сам Кисляк, а также как минимум еще трое человек были задержаны сотрудниками милиции.

6 мая в деревне Остров Пуховичского района (Минская область) был задержан брестский блогер Сергей Петрухин. Он и Александр Кабанов в своем проекте «Народный репортер» на YouTube освещают ситуацию вокруг строительства аккумуляторного завода. 8 мая сотрудники милиции задержали четырех противников аккумуляторного завода: в Бресте — Юрия Калько, Константина Остапука, Дениса Малышенко, в Кобринском районе — Владимира Мороза. 9 мая в Бресте по месту жительства был задержан Олег Вялов. Всех задержанных обвиняют в участии в несанкционированном массовом мероприятии. До суда они помещены в изоляторы временного содержания: Петрухин, Калько, Остапук, Малышенко и Вялов — Ленинского РОВД Бреста; Мороз — Кобринского РОВД.

«С 8 мая сотрудники милиции блокировали дом в Брестском районе, где находился Александр Кабанов. 9 мая ему стало плохо. Блогер вызвал скорую помощь и был госпитализирован в брестскую центральную городскую больницу, — рассказал правозащитник. — Фактически он задержан: у палаты, где лежит сейчас Кабанов, дежурят сотрудники милиции».

Пришедшие на площадь противники завода высказывали возмущение тем, что в ИВС Ленинского РОВД не берут передачи для помещенных туда активистов, ссылаясь на приказ руководства.

«Также собравшиеся сегодня активисты заявляли, что общественный протест против аккумуляторного завода, который длится уже третий год, для властей как бельмо в глазу. И такими репрессиями хотят запугать противников завода и задушить протест, — заявил Кисляк. — Активисты говорят, что они уже это проходили и не прекратят кампанию до окончательного закрытия этого завода».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.50, противники строительства завода прошли по Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».

Новый виток репрессий в отношении противников аккумуляторного завода начался в апреле. Судом Ленинского района Бреста 20 апреля на 15 суток были арестованы противники этого предприятия Дмитрий Андросюк и Александр Кабанов, 22 апреля также на 15 суток — один из лидеров инициативной группы Дмитрий Бекалюк.

Андросюка и Бекалюка обвинили по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года), Кабанова — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Их судили за участие в акции против аккумуляторного завода, которая прошла 12 апреля в Бресте. В этот день на площади Ленина собралось более 200 человек. После встречи они прошли по центральным улицам города, Пушкинской и Советской, до ЦУМа на проспекте Машерова. Впереди колонны несли растяжку «Нет заводу АКБ». Участники шествия скандировали «Нет заводу АКБ!» и «Геноцид не пройдет!».

27 апреля в Ленинском РОВД Бреста был оштрафован на 35 базовых величин (945 рублей) активист Михаил Галузо за расклеивание листовок в поддержку этих арестованных на 15 суток противников аккумуляторного завода.

7 мая суд Ленинского района Бреста оштрафовал противника аккумуляторного завода Андрея Невдаха на 30 базовых величин (810 рублей), признав его виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП, за участие в акции против аккумуляторного завода в Бресте 3 мая. В тот день на площади Ленина собралось около 250 человек. После встречи противники завода прошли по улицам Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». По дороге они скандировали: «Нет заводу АКБ!», «Свободу активистам!», «Геноцид не пройдет!», «Чиновников на нары!».