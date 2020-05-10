Хапун в Бресте: после акции протеста задержаны четыре человека

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В Бресте 10 мая после акции против аккумуляторного завода задержаны четыре человека, в том числе правозащитник Роман Кисляк.

Как сообщил БелаПАН один из лидеров инициативной группы противников строительства предприятия Дмитрий Бекалюк, «кроме Кисляка сотрудники милиции задержали двух участников акции, а также мужчину, который сегодня на площади Ленина проводил одиночный пикет за освобождение задержанных блогеров. Фамилии этих трех задержанных на данное время неизвестны».

10 мая около полудня на площади Ленина в Бресте собралось более 200 противников строительства аккумуляторного завода. В это же время на площади неизвестный мужчина проводил одиночный пикет за освобождение задержанных блогеров Сергея Тихановского и Сергея Петрухина. Пикетчик стоял в стороне от противников завода, размахивал государственным флагом Беларуси, на груди у него был плакат с портретом Лукашенко.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:50, противники завода прошли по Пушкинской и Советской улицам до кинотеатра «Беларусь».

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Тэги: аккумуляторный завод задержания Персона: Дмитрий Бекалюк Роман Кисляк Город: Брест

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