Мацкевич: Цепкало вместе с Ермошиной и Лукашенко разводит наивных белорусов

Методолог и философ Владимир Мацкевич считает, что объявивший о своем желании баллотироваться на пост президента Валерий Цепкало является элементом плана власти.

Владимир Мацкевич

Мацкевич считает, что Цепкало не является дураком, который не знает, что «выборов в стране нет», не помнит, что «было с ходоками на "выборы" из его круга, с Мариничем и Козулиным», не знает, как «функционирует "избирательная" машина Ермошиной». Об этом он написал на своей странице в соцсети.

Методолог уверен, что такой «опытный, всё знающий, тёртый номенклатурщик и аппаратчик сам по собственной инициативе совершить такую глупость» совершить не мог: «Ему это предложили ненавязчиво, но убедительно. Так, что он не может отказаться. Знает, на что идёт, знает все риски, но выхода у него нет».

В этой связи Мацкевич делает вывод, что Цепкало «разводит наивных беларусов вместе с Ермошиной, Лукашенко и всеми теми, кто будет в этом участвовать исполняя свои роли».

Бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало объявил о намерении баллотироваться в президенты на его странице в Facebook.

Палата представителей назначила проведение шестых выборов президента на 9 августа. 15 мая — последний день подачи документов для регистрации инициативных групп кандидатов в президенты, заявила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина 8 мая на заседании ЦИК.

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