Журналист Алесь Асипцов находится в ИВС Могилевского района

Журналист Алесь Асипцов, который вчера исчез после «Антипарада» в Бобруйске, находится в изоляторе временного содержания Могилевского района.

Как сообщает закрытый властями правозащитный центр «Весна», 9 мая в Бобруйске прошла несанкционированная акция «Антипарад». Провести ее призвал гомельский блогер youtube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский. Сам он был задержан утром 6 мая и сейчас отбывает 15-суточный арест за участие в акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. По информации телеграм-канала «Бобруйск Оnline», за участие в «Антипараде» было задержано 15 человек.

Еще сегодня утром местонахождение Асипцова оставалось неизвестным. Как сообщил председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец, дочь Асипцова выяснила через специальную компьютерную программу, что телефон отца находится на улице Гоголя, 18, где располагается ОВД Ленинского района Бобруйска. «Позвонил в Ленинский РОВД Бобруйска, в котором якобы зафиксирован телефон Алеся Асипцова. Дежурный выяснял. Услышал из разговора: «А, из БАЖа»... Отослали в ИВС, но там опять говорят, что такого у них нет», — рассказал Бастунец.

За последние дни в ряде городов Беларуси произошло несколько задержаний журналистов, освещавших несанкционированные акции. Вечером 7 мая в Могилеве был задержан оператор-фрилансер Михаил Оршинский. 8 мая в Глубоком (Витебская область) — сотрудничающий с «Белсатом» журналист Дмитрий Лупач. В Могилеве в тот же день задержали сотрудничающего с Deutsche Welle журналиста и правозащитника Александра Буракова. 9 мая в Марьиной Горке (Пуховичский район Минской области) был задержан оператор «Белсата» Александр Борозенко.

Борозенко отпустили, продержав в милиции три часа. Оршинский и Бураков, по информации БАЖ, находятся в ИВС Могилева, Лупач — в изоляторе Глубокого. Ожидается, что суды над ними состоятся в понедельник, 11 мая.

За последние три дня, с 6 по 9 мая, в разных городах Беларуси задержано около 100 человек — общественных активистов и сторонников Сергея Тихановского. По данным «Весны», на вечер 9 мая было точно известно о 46 активистах, которые находятся за решеткой. Из них 17 арестованы на срок от 2 до 15 суток. Суды прошли в пяти городах: Гомеле, Витебске, Лиде (Гродненская область), Гродно, Могилеве. Еще 29 задержанных ждут судов в изоляторах.