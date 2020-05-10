Портрет Лукашенко не помог: в Бресте «свинтили» странного мужчину, размахивавшего государственным флагом
Во время традиционной акции противников строительства аккумуляторного завода в центре Бреста на площади появился неизвестный мужчина с государственным флагом и портретом главы государства.
Он стоял в одиночестве и размахивал флагом. Мужчина также отвечал на вопросы. В частности, он заявил, что «Беларусь самая сильная страна в Европе».
Как отметили правозащитники, милиция, «наводившая порядок», замела и этого патриотичного гражданина.
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