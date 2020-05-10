В Ивано-Франковске от COVID-19 умер главврач станции скорой помощи

Главный врач станции скорой медицинской помощи в Ивано-Франковске Игорь Ковалюк умер от COVID-19.

Как сообщил мэр города Руслан Марцинкив, «к смерти невозможно подготовиться».

Руководитель профсоюза станции скорой помощи Богдан Венник сообщил, что Ковалюку было 57 лет. Он добавил, что врач умер после тяжелой болезни.

4 мая Марцинкив сообщил о шести госпитализированных за сутки в Ивано-Франковске, среди которых и руководитель городской станции скорой помощи. Его состояние оценивали как тяжелое.

На 10 мая в Украине было зафиксировано 15 232 случая инфицирования коронавирусом (умер 391 человек).

Напомним, по данным Минздрава на 10 мая, в Беларуси выявлено 22 973 случая заражения коронавирусом нового типа (6406 пациентов выздоровели, 131 пациент умер).

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