За неполную неделю были задержаны или вызывались в милицию около 120 активистов

С 6 мая в разных городах Беларуси были задержаны или вызывались в милицию около 120 человек — общественных активистов и сторонников гомельского блогера YouTube-канала «Страна для жизни» Сергея Тихановского.

Тихановский, напомним, был задержан утром 6 мая под Могилевом и доставлен в гомельский ИВС для отбытия наказания — 15-суточного ареста за акции в поддержку независимости Беларуси в декабре 2019 года. В тот же день на youtube-канале Тихановского был размещен ролик, где он заявил о своем намерении выдвинуться кандидатом в президенты.

По данным закрытого властями правозащитного центра «Весна», на вечер 10 мая точно известно о 55 активистах, которые сейчас находятся за решеткой. Из них 17 (включая Тихановского) арестованы на срок от 2 до 15 суток. Суды проходили в пяти городах: Гомеле, Витебске, Лиде (Гродненская область), Гродно и Могилеве. Еще 38 человек ждут судов.

В числе задержанных, кому предстоят суды, четверо журналистов − Михаил Оршинский, Дмитрий Лупач, Александр Бураков и Алесь Асипцов. Они освещали происходящие события, но обвиняются в участии в несанкционированных акциях.